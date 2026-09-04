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CapaPolíticaSupremo Tribunal Federal

Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 10:51

Lula avalia indicar governador do Rio ao STF no lugar de Messias

Apoiadores da ideia argumentam que a indicação seria uma demonstração de respeito institucional por parte de Lula

Apoiadores da ideia argumentam que a indicação seria uma demonstração de respeito institucional por parte de Lula

Evaristo Sa/AFP/JC
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Agências
O presidente Lula (PT) avalia a possibilidade de indicar o nome do governador interino do Rio de Janeiro, o desembargador Ricardo Couto, para o Supremo Tribunal Federal (STF), no lugar do ministro Jorge Messias, na tentativa de debelar a crise que hoje assola a corte.
 
Apoiadores da ideia argumentam que a indicação de Couto seria uma demonstração de respeito institucional por parte de Lula, uma vez que, temporariamente, ele abriria a mão da indicação do ministro-chefe da Advocacia-Geral da União (AGU) em prol da pacificação do Judiciário.
Para dimensionar a magnitude do gesto, esses petistas lembram que o governador do RJ não compõe o círculo de amizades do presidente, enquanto Messias é um aliado leal.

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