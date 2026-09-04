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Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 10:16

Fachin tira pedido de investigação contra Mendonça do inquérito das fake news

Fachin diz que é preciso verificar a regularidade do ato de Moraes

Fachin diz que é preciso verificar a regularidade do ato de Moraes

Wallace Martins/STF/JC
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Agências
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, retirou nesta sexta-feira (4) o pedido de abertura de investigação feito pelo ministro Alexandre de Moraes contra André Mendonça do inquérito das fake news.
 
De acordo com ele, a medida é tomada diante da necessidade de verificação da regularidade do ato de Moraes. E, em seguida, para avaliação das acusações feitas pelo relator ao colega que conduz os casos do Master e do INSS.
Fachin incluiu a decisão do colega da noite de quinta (3) no mesmo processo aberto por ele sobre o relatório da Polícia Federal a respeito das mensagens que teriam sido enviadas pelo ex-dono do Master Daniel Vorcaro a Moraes.

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