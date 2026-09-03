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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 19:49

Senado aprova MP que acaba com taxa das blusinhas; texto vai à sanção presidencial

Não foram feitas alterações ao texto aprovado pela Câmara

Não foram feitas alterações ao texto aprovado pela Câmara

Marcos Oliveira/Agência Senado/JC
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Agências
O Senado aprovou nesta quinta-feira (3), por votação simbólica, o projeto de lei que se originou da Medida Provisória 1.357 de 2026, que zera a chamada "taxa das blusinhas" para remessas de até US$ 50 e reduz para 30% o imposto de importação para remessas de até US$ 3 mil. O texto vai à sanção.

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