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CapaPolíticaSupremo Tribunal Federal

Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 00:25

Gilmar propõe a Fachin vetar delegados da PF no STF

Medida defendida pelo decano ganhou força com agravamento da crise

Medida defendida pelo decano ganhou força com agravamento da crise

/Fellipe Sampaio/STF/JC
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Jornal do Comércio
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), propôs ao presidente da corte, Edson Fachin, que delegados da Polícia Federal (PF) sejam proibidos de atuar nos gabinetes dos magistrados no tribunal.

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