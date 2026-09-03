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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 15:12

Lula fará giro pelo Sul com agendas em Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis

No Rio Grande do Sul, Lula fará comício no Largo Glênio Peres,

No Rio Grande do Sul, Lula fará comício no Largo Glênio Peres,

Douglas MAGNO/ AFP/JC
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, fará um giro pelos três Estados da região Sul entre os dias 11 e 13 de setembro. A agenda eleitoral começa por Porto Alegre (RS), na sexta-feira (11), segue para Curitiba, no sábado (12), e termina em Florianópolis, no domingo (13).

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