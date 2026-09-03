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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 18:30

Manuela defende políticas para mulheres vítimas de violência

A candidata ao Senado Manuela d’Ávila também quer a proibição das propagandas de bets no Brasil

A candidata ao Senado Manuela d’Ávila também quer a proibição das propagandas de bets no Brasil

FABIOLA CORREA/JC
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Marcus Meneghetti
Dando seguimento à série de entrevistas com os candidatos ao Senado pelo Rio Grande do Sul, o Jornal do Comércio ouviu as propostas de Manuela d’Ávila (PSOL). Ela compõe a chapa majoritária liderada pela candidata ao Palácio Piratini Juliana Brizola (PDT) e é a única mulher entre os oito principais nomes que disputam as duas vagas ao Senado - cujos partidos têm representação no Congresso Nacional.

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