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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 15:00

Candidato à presidência Ronaldo Caiado cumpre agenda na Expointer neste sábado

Mais informações sobre a visita do ex-governador de Goiás ao Rio Grande do Sul devem ser divulgadas em breve

Mais informações sobre a visita do ex-governador de Goiás ao Rio Grande do Sul devem ser divulgadas em breve

Gabrieli Silva/JC
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O candidato à Presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado, visitará o Rio Grande do Sul neste sábado (05). O ex-governador de Goiás deve cumprir agenda na Expointer 2026

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