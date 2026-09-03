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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 11:46

Flávio Bolsonaro tem 45% e Lula 44% das intenções de voto no 2º turno, aponta pesquisa PoderData

Intenção de voto em Lula no 2º turno oscilou 1 ponto percentual para baixo, enquanto Flávio oscilou para cima

Intenção de voto em Lula no 2º turno oscilou 1 ponto percentual para baixo, enquanto Flávio oscilou para cima

Montagem sob fotos de EVARISTO SA/AFP e Ricardo Stuckert/PR
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Agências
Pesquisa PoderData/Aya, divulgada na manhã desta quinta-feira (3), mostra o senador Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República pelo PL, numericamente à frente do presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, nas projeções de segundo turno.

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