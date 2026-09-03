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CapaPolíticaInvestigação

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 11:02

Vorcaro diz a Mendonça que mandou agredir e ameaçar adversários porque 'estava nervoso'

Banqueiro afirmou que PF criou uma "narrativa" de que ele era uma pessoa violenta

Banqueiro afirmou que PF criou uma "narrativa" de que ele era uma pessoa violenta

Rubens Cavallari/Esfera Brasil/Divulgação/JC
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Agências
O banqueiro Daniel Vorcaro falou pela primeira vez, em depoimento ao gabinete do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre as suspeitas de que comandava uma milícia armada liderada por Luiz Phillipi Mourão, o Sicário. Em depoimento à equipe de Mendonça, Vorcaro disse que as ordens dadas para agredir ou ameaçar adversários foram porque "estava nervoso" e não se concretizaram.

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