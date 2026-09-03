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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 10:04

Nikolas pediu ajuda a Vorcaro para liberar minério, e banqueiro afirmou bancar voos dele, diz site

Em mensagem de voz, Nikolas pede desculpas por publicações em que criticou um evento financiado pelo Banco Master em Londres

Em mensagem de voz, Nikolas pede desculpas por publicações em que criticou um evento financiado pelo Banco Master em Londres

Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados / JC
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Agências
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pediu que Daniel Vorcaro, do Banco Master, ajudasse seu ex-assessor de gabinete, Thiago Faria, e seu advogado a liberar "um ativo de minério", segundo coluna da jornalista Juliana Dal Piva no ICL Notícias.

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