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CapaPolíticaJustiça

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 09:44

PGR fecha delação com empresário que fez pagamentos a fundo que financiaria 'Dark Horse'

Empresa teria sido utilizada por Vorcaro para enviar recursos que financiariam o filme "Dark Horse"

Empresa teria sido utilizada por Vorcaro para enviar recursos que financiariam o filme "Dark Horse"

DARK HORSE/REPRODUÇÃO/JC
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Agências
A PGR (Procuradoria-Geral da República) fechou acordo de delação premiada com Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como Mineiro, dono da empresa que teria sido utilizada por Daniel Vorcaro para enviar recursos que financiariam "Dark Horse" filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
 
Próximo de Vorcaro, Mineiro foi alvo de busca e apreensão em janeiro na segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga as fraudes no Banco Master. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo e confirmada pela Folha.

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