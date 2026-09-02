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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 21:24

Justiça dá prazo de 10 dias para Discord apresentar nova proposta e tentar acordo com governo

União e Discord chegaram a um compromisso para tentar uma solução consensual sobre parte das exigências

União e Discord chegaram a um compromisso para tentar uma solução consensual sobre parte das exigências

Discord/Reprodução/JC
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Agências
A Justiça Federal deu dez dias para que o Discord apresente uma nova proposta ao governo federal na tentativa de chegar a um acordo. Após o recebimento, o governo terá 20 dias para informar se aceita os termos apresentados pela plataforma.
 
Os prazos foram definidos durante audiência realizada nesta quarta-feira (2), entre representantes do governo e da empresa. O encontro foi convocado pela Justiça antes de decidir sobre o pedido de medidas urgentes contra a plataforma, apresentado pela União em uma ação civil pública.
A audiência contou com representantes da AGU (Advocacia-Geral da União), Ministério da Justiça, Polícia Federal, ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados), Ministério Público Federal e Discord.

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