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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 17:24

Comissão do Senado aprova texto-base da PEC da Segurança sem financiamento de bets

Texto apresentado acolheu quatro emendas apresentadas

Texto apresentado acolheu quatro emendas apresentadas

Pedro França/Agência Senado/Divulgação/JC
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Agências
A texto-base da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Segurança Pública foi aprovada na CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) do Senado nesta quarta-feira (2).
 
O presidente Lula (PT) registrou em seu plano de governo a promessa de criar o Ministério da Segurança Pública - algo que ele não fez em seus três mandatos até agora. O mandatário, no entanto, condicionou a nova pasta à aprovação da PEC da Segurança Pública, que estava parada no Senado.
 
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