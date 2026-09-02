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CapaPolíticaCâmara De Porto Alegre

Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 17:58

Análise dos vetos ao Plano Diretor de Porto Alegre é adiada para a próxima semana

Plenária desta quarta-feira (2) não atingiu quórum necessário para iniciar as votações

Plenária desta quarta-feira (2) não atingiu quórum necessário para iniciar as votações

Ederson Nunes/CMPA/Divulgação/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
A Câmara de Porto Alegre adiou para a próxima semana a análise dos vetos do prefeito Sebastião Melo (MDB) ao novo Plano Diretor. A sessão plenária desta quarta-feira (2) não atingiu o quórum mínimo de 18 dos 35 vereadores necessários para iniciar a ordem do dia. A bancada de oposição indica contrariedade ao veto que atinge o bairro Mário Quintana.

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