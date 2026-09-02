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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 12:29

Sobre caso Master, Fachin diz que medidas serão anunciadas no tempo devido

Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, disse que vai adotar as ações "no tempo devido e sem precipitação"

Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, disse que vai adotar as ações "no tempo devido e sem precipitação"

G.Dettmar/CNJ/Divulgação/JC
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Agências
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, disse nesta quarta-feira (2) que vai anunciar "medidas cabíveis e necessárias" diante da revelação de mensagens enviadas pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, ao ministro Alexandre de Moraes. Ao discursar na abertura das 17ª Jornadas Ítalo-Espanholas-Brasileiras de Direito Constitucional, em Brasília, Fachin destacou que vai adotar as ações "no tempo devido e sem precipitação".

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