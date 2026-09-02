Sobre caso Master, Fachin diz que medidas serão anunciadas no tempo devido

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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 12:29
Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, disse que vai adotar as ações "no tempo devido e sem precipitação"G.Dettmar/CNJ/Divulgação/JC