Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaCaso Master

Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 11:29

Ministro André Mendonça admite encontro com Daniel Vorcaro "uma única vez"

André Mendonça, ministro do STF, em fevereiro deste ano assumiu a relatoria do caso Master no Supremo

André Mendonça, ministro do STF, em fevereiro deste ano assumiu a relatoria do caso Master no Supremo

Carlos Moura/STF/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agência Brasil
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça divulgou nota, na manhã desta quarta-feira (2), na qual se posiciona em relação a notícias divulgadas na imprensa sobre o encontro que manteve com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Em fevereiro deste ano, o ministro assumiu a relatoria do caso Master no STF.

Notícias relacionadas