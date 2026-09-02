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CapaPolíticaCaso Master

Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 11:31

Paulo Gonet para Vorcaro: 'tomara que tenha charuto e Macallan'

Relatório da PF expôs proximidade entre Daniel Vorcaro e o procurador-geral da República, Paulo Gonet

Relatório da PF expôs proximidade entre Daniel Vorcaro e o procurador-geral da República, Paulo Gonet

Waldemir Barreto/Agência Senado/Divulgação/JC
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Agência Estado
Relatório da Polícia Federal expôs a proximidade entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, que atua no processo em que o empresário é réu. Horas após a divulgação do documento, cujo teor foi revelado pelo Estadão, o chefe do Ministério Público Federal (MPF) pediu o arquivamento do caso.

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