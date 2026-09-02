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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 10:57

Lula tem 37%, e Flávio Bolsonaro, 30% no primeiro turno, aponta Quaest

No segundo turno, Flávio marca 41% e Lula 42%, empatados tecnicamente

No segundo turno, Flávio marca 41% e Lula 42%, empatados tecnicamente

Montagem sob fotos de EVARISTO SA/AFP e Ricardo Stuckert/PR
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Agências
O presidente Lula (PT) tem 37% das intenções de voto no primeiro turno das eleições 2026, e o senador Flávio Bolsonaro (PL), 30%, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (2).

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