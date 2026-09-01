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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 19:24

Senado aprova indicação de Rodrigo Pacheco para TCU

Pacheco foi indicado ao cargo pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre

Pacheco foi indicado ao cargo pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre

Waldemir Barreto/Agência Senado/JC
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Agências
O Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (1º), a indicação do senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG), ex-presidente da Casa, para o TCU (Tribunal de Contas da União). A vaga foi aberta com a saída antecipada do ministro Bruno Dantas.
 
O placar da votação foi de 64 a 4. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), fez a indicação para o cargo nesta segunda-feira (31).
 Após a aprovação no Senado, a Câmara dos Deputados também deve analisar a indicação em plenário e, caso aprovado, o ministro é nomeado pelo presidente Lula (PT).
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