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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 17:18

"Acha que segunda já tenho que estar fora?", perguntou Vorcaro a Moraes 2 dias antes de prisão, diz jornal

Ministro Alexandre de Moraes aparece em troca de mensagens com Vorcaro

Ministro Alexandre de Moraes aparece em troca de mensagens com Vorcaro

Gustavo Moreno/STF/JC
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Agências
O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, perguntou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), se deveria deixar o país dois dias antes de ser preso pela Polícia Federal, segundo reportagem publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo.
 
Em 15 de novembro de 2025, um sábado, Vorcaro teria enviado a Moraes a mensagem: "Acha que segunda já tenho que estar fora?", de acordo com o jornal. Na segunda-feira (17), o banqueiro foi preso pela PF quando se preparava para embarcar em um jato particular com destino a Malta.
A revelação amplia o conjunto de mensagens entre Vorcaro e um interlocutor que a Polícia Federal suspeita ser Moraes. Parte desses diálogos está em documento sobre o qual o ministro André Mendonça, do STF, pediu manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR).

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