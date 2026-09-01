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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 16:21

Mendonça determina que PGR se manifeste sobre supostas conversas entre Vorcaro e Moraes

Ministro deu à PGR prazo de cinco dias para manifestação

Ministro deu à PGR prazo de cinco dias para manifestação

Agência Brasil
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Agências
 O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de cinco dias para a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestar sobre o relatório da Polícia Federal (PF) que faz menções ao ministro Alexandre de Moraes e ao próprio procurador-geral, Paulo Gonet.

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