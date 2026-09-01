Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 18:10

Candidato ao Senado, Pimenta defende investimentos em setor energético no RS

Candidaro ao Senado, Paulo Pimenta (PT) integra majoritária de Juliana Brizola (PDT)

Candidaro ao Senado, Paulo Pimenta (PT) integra majoritária de Juliana Brizola (PDT)

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
Compartilhe:
Marcus Meneghetti
A série de entrevistas do Jornal do Comércio com os candidatos ao Senado pelo Rio Grande do Sul segue com as propostas de Paulo Pimenta (PT). Ele faz parte da chapa majoritária liderada pela candidata ao Palácio Piratini Juliana Brizola (PDT).

Notícias relacionadas