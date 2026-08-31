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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 19:36

Vereadores devem analisar vetos ao Plano Diretor nesta quarta-feira

Votação depende de quórum para que os vetos sejam priorizados na sessão

Votação depende de quórum para que os vetos sejam priorizados na sessão

Ederson Nunes/CMPA/Divulgação/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
A Câmara de Porto Alegre deve analisar, na próxima quarta-feira (2), os vetos do Executivo ao Plano Diretor e à Lei de Uso e Ocupação do Solo (Luos). A votação depende de quórum para que a priorização seja analisada. Para isso, é necessária a presença de pelo menos 18 dos 35 vereadores.

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