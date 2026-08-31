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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 19:29

TRE restringe propagandas da coligação de Gabriel por participação excessiva de Leite

Programas de Frederico Antunes (PSD) e Gabriel Souza (MDB) foram impugnados pela Justiça Eleitoral

Programas de Frederico Antunes (PSD) e Gabriel Souza (MDB) foram impugnados pela Justiça Eleitoral

Gustavo Mansur/Divulgação/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
Duas propagandas eleitorais da coligação Nosso Rio Grande Não Para, liderada pelo candidato ao governo gaúcho Gabriel Souza (MDB), foram impugnadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), em decisões publicadas no domingo (30), por excessivo tempo de participação do governador Eduardo Leite (PSD). Ambos os programas foram veiculados em televisão na sexta-feira (28), sendo um do próprio Gabriel e outro do candidato ao Senado na chapa, Frederico Antunes (PSD).

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