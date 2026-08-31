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CapaPolíticaRegião Metropolitana

Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 16:15

Granpal quer viabilizar monitoramento climático aos municípios por valor 33% menor

Os prefeitos da Granpal se reuniram para a Assembleia Geral Ordinária nesta segunda-feira (31) na Expointer

Os prefeitos da Granpal se reuniram para a Assembleia Geral Ordinária nesta segunda-feira (31) na Expointer

ASCOM/Consórcio Granpal/JC
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Marcus Meneghetti
A Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal) vai lançar uma licitação conjunta para as prefeituras contratarem serviços de monitoramento do clima a um custo até 33% mais baixo. O anúncio foi feito pelo presidente da Granpal, o prefeito de Esteio Felipe Costella (PL), que conduziu a Assembleia Geral Ordinária (AGO) da entidade nesta segunda-feira (31) na Expointer.

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