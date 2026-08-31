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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 15:50

OAB e TRE se unem em campanha de conscientização do voto

Ação foi lançada na última sexta-feira (28) na sede da OAB/RS

Ação foi lançada na última sexta-feira (28) na sede da OAB/RS

Diego Mendes/OAB-RS/Divulgação/JC
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JC
JC
A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Rio Grande do Sul (OAB/RS) e o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) realizaram, na sexta-feira (28), o lançamento oficial da campanha “Voto não tem preço, voto tem consequência”. A solenidade ocorreu na sede da OAB/RS, no Centro Histórico de Porto Alegre, reunindo lideranças jurídicas e autoridades estaduais com o propósito de incentivar os eleitores gaúchos a exercerem o direito de voto com responsabilidade, informação e análise crítica sobre a trajetória dos candidatos.

O presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, enfatizou a responsabilidade coletiva no processo democrático. “Essa campanha visa recordar cada cidadão de que o voto consciente, respaldado pelo conhecimento prévio das propostas e trajetórias dos candidatos, é o único caminho para a prosperidade do nosso Estado e do país. Ao unir forças com o TRE-RS, reafirmamos que a verdadeira escolha democrática pressupõe informação qualificada, ética e reflexão”, destacou.

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