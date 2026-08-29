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Publicada em 29 de Agosto de 2026 às 18:53

Candidatos ao Piratini cumprem agenda na Expointer e Região Noroeste do Estado neste sábado (29)

Pretendentes ao Governo do Estado priorizaram atividades fora da Capital em roteiros pelo RS e visitas ao primeiro dia de Expointer

Pretendentes ao Governo do Estado priorizaram atividades fora da Capital em roteiros pelo RS e visitas ao primeiro dia de Expointer

Montagem sob fotos de Rodrigo Ziebell, Fernando dos Santos, Mateus Raugust e Assessoria de Marcelo Maranata
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Andressa Pufal
Andressa Pufal Repórter de Cultura
Apesar do dia chuvoso em todo o Rio Grande do Sul, os candidatos ao Governo do Estado aproveitaram o sábado (29) para cumprir agendas de campanha fora de Porto Alegre. A 35 dias do primeiro turno, Gabriel Souza (MDB) e Juliana Brizola (PDT) estiveram presentes no primeiro dia de Expointer. Já Luciano Zucco (PL) e Marcelo Maranata (PSDB) cumpriram roteiros nas regiões Noroeste e Metropolitana.

Gabriel Souza (MDB) visitou o Pavilhão da Agricultura Familiar neste primeiro dia de Expointer. Acompanhado do governador Eduardo Leite, o candidato emedebista percorreu os estandes, conversou com produtores e destacou o recorde desta edição, que reúne 509 empreendimentos de 218 municípios gaúchos. No domingo, Gabriel volta à Feira, onde terá agenda com ex-secretários e ex-ministros da Agricultura. 

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