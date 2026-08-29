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Publicada em 29 de Agosto de 2026 às 10:45

'Dark Horse' tem contradições para justificar dinheiro de Vorcaro e falta de prestação de contas

Ainda na pré-campanha presidencial, Flávio Bolsonaro (PL) confirmou, após negativa inicial, o recebimento de dinheiro de Vorcaro para o filme

Ainda na pré-campanha presidencial, Flávio Bolsonaro (PL) confirmou, após negativa inicial, o recebimento de dinheiro de Vorcaro para o filme

Andressa Anholete/Agência Senado/Divulgação/JC
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Agências
Três meses depois de ter sido revelado que o filme "Dark Horse" foi financiado por Daniel Vorcaro, do Master, não foram apresentados nem a prestação de contas do longa nem o contrato com o banqueiro.
 
Ainda na pré-campanha presidencial, Flávio Bolsonaro (PL) confirmou, após negativa inicial, o recebimento de dinheiro de Vorcaro para o filme, que contará a história de seu pai, mas não mostrou os dados. Sua assessoria disse à reportagem nesta sexta-feira (28) que cabe à produtora do longa dar as explicações.
Em entrevista à Globo também nesta sexta, Flávio oscilou entre dizer que "nunca é demais" explicar a relação com o ex-banqueiro e afirmar que o tema está "mais que esclarecido" e é "livro que está fechado, ressignificado e na prateleira".

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