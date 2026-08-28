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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 17:42

TRE-RS determina perda de mandato de deputado estadual e posse de suplente do PSDB na Assembleia

Decisão ocorreu em sessão plenária da Corte nesta quinta-feira (27)

Decisão ocorreu em sessão plenária da Corte nesta quinta-feira (27)

Divulgação/JC
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O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) decidiu, em sessão pleária nesta quinta-feira (27), pela perda de mandato do deputado estadual Valdir Bonatto (PSD), em razão de sua desfiliação do PSDB antes do período da janela partidária, algo que é vedado para parlamentares com mandato vigente. A partir da decisão, o PSDB volta a ter representação na Assembleia Legislativa e será dada posse definitiva a Zilá Breitenbach, primeira suplente da sigla. 

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