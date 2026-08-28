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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 17:10

TRT e TRE assinam termo de cooperação para combater o assédio eleitoral no RS

Rio Grande do Sul ocupa a terceira posição com maior número de registros no país

Rio Grande do Sul ocupa a terceira posição com maior número de registros no país

Guilherme Lund/TRT-RS/Divulgação/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
O Rio Grande do Sul é o terceiro estado do País com maior número de registros de assédio eleitoral, concentrando 10,5% das ocorrências, atrás apenas de São Paulo, com 17,5%, e Paraná, com 14,6%. Os dados do levantamento realizado pela Justiça Eleitoral reforçam a necessidade de atuação conjunta entre o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS) e o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS).

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