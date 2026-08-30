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CapaPolíticaEntrevista Especial

Publicada em 30 de Agosto de 2026 às 19:56

Juliana Brizola propõe inserir gradativamente ensino em tempo integral em todas escolas do RS

Candidata também defende resgatar o protagonismo político do RS

Candidata também defende resgatar o protagonismo político do RS

GABRIELI SILVA/ESPECIAL/JC
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Bolívar Cavalar e Paula Coutinho
Candidata do PDT ao governo do Rio Grande do Sul, Juliana Brizola tem na educação e no ensino em tempo integral uma de suas principais bandeiras. O seu avô, o ex-governador Leonel Brizola, ficou conhecido no Estado e no Brasil pelo avanço desta política, e a pedetista quer agora priorizar isso caso seja eleita ao Piratini.

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