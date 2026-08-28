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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 14:18

Candidatos reforçam campanhas no primeiro dia de propaganda eleitoral gratuita na televisão

Candidatos ao governo do Estado tiveram mais tempo de tela para divulgar suas campanhas

Candidatos ao governo do Estado tiveram mais tempo de tela para divulgar suas campanhas

Montagem sob fotos de Fernando dos Santos, Celito Junior, Joel Vargas e Lu Freitas
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
O primeiro dia de propaganda eleitoral gratuita na televisão traz um pouco mais de imersão para as eleições de 2026. Nesta sexta-feira (28), na largada de um dos espaços mais influentes para candidatos ao Senado Federal, governo do Estado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa, as campanhas se dividiram entre apresentações de resultados na vida pública e jingles para convencer o eleitorado. A data também marca o início das propagandas no rádio.

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