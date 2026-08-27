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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 21:01

Flávio Bolsonaro participará de comício no Parcão

No dia do evento, Flávio chegará à capital gaúcha por volta das 10h

No dia do evento, Flávio chegará à capital gaúcha por volta das 10h

SERGIO LIMA / AFP
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O PL anunciou na noite desta quinta-feira (27) que o candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro estará em Porto Alegre na próxima quarta (2) para participar de comício, às 18h, no Parque Moinhos de Vento (Parcão). Ele cumpre agenda no Estado ao lado do postulante ao governo do Rio Grande do Sul pelo mesmo partido, Luciano Zucco (PL).

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