Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaGoverno Do Rs

Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 16:51

Eduardo Leite anuncia troca no comando da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura

Secretária Marjorie Kauffmann deixa a pasta que assumiu em abril de 2022

Secretária Marjorie Kauffmann deixa a pasta que assumiu em abril de 2022

Igor de Almeida/Ascom Sema/JC
Compartilhe:
JC
JC

O governador gaúcho Eduardo Leite (PSD) anunciou nessa quinta-feira (27) a exoneração de Marjorie Kauffmann do comando da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) do Rio Grande do Sul. Ela será substituída por Isa Carla Osterkamp, conforme o chefe do Executivo.

Notícias relacionadas