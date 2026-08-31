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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 17:59

Candidatos nanicos fazem campanha em Porto Alegre

Candidatos à presidência da República das chamadas candidaturas nanicas cumpriram agenda em Porto Alegre

Candidatos à presidência da República das chamadas candidaturas nanicas cumpriram agenda em Porto Alegre

Divulgação/ JC
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Marcus Meneghetti
Dois presidenciáveis das chamadas candidaturas nanicas – cujos partidos não têm representação no Congresso Nacional – programaram atos de campanha em Porto Alegre: Hertz Dias (PSTU) e Rui Costa Pimenta (PCO).

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