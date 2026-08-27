Candidatos ao Piratini traçam estratégias para propagandas em rádio e TV

Com início da propaganda eleitoral em rádio e TV nesta sexta-feira (28), os quatro candidatos ao Piratini que terão propagandas veiculadas nestas mídias traçam as estratégias para se comunicarem com a população gaúcha. Gabriel Souza (MDB), Juliana Brizola (PDT), Luciano Zucco (PL) e Marcelo Maranata (PSDB) já definiram os tons que buscarão adotar nas propagandas.
Primeiro a ter a propaganda veiculada e candidato com maior tempo, Luciano Zucco buscará apresentar sua trajetória política, como deputado federal e líder da oposição ao governo Lula (PT) na Câmara, e pessoal da sua relação familiar. Segundo Cleber Benvegnú, que coordena a comunicação da campanha, os programas não terão um discurso de “terra arrasada”, e buscarão apresentar uma mudança responsável para o Rio Grande do Sul.
Já o coordenador da campanha de Juliana Brizola, Tiago Brum, afirma que a estratégia é ter a candidata e o povo como protagonistas. Conforme ele, antigamente era possível dividir os programas em apresentação, diagnóstico, plano de propostas e mobilização, mas atualmente, em razão de menor nível de atenção das pessoas, cada uma dessas etapas tem que ter uma história de início, meio e fim. O presidente Lula, que apoia Juliana no Estado, participará de interseções.
Os programas de Gabriel Souza vão mostrar sua trajetória e sua atuação como vice-governador do Estado na atual gestão do Piratini, reforçando as entregas do governo. Os primeiros programas serão de apresentação do candidato, tendo em vista que sua equipe de campanha avalia que, conforme os resultados das últimas pesquisas eleitorais, ainda há espaço para ampliar o conhecimento dos gaúchos sobre o emedebista.
Com apenas 30 segundos disponíveis, as propagandas de Marcelo Maranata terão “cara, ritmo e estética de comercial, e não de programa”, conforme explicou o seu coordenador, Zeca Honorato. A ideia é mostrar o candidato dinâmico e falando cada frase em um lugar diferente do Estado ou em alguma representação de setores econômicos distintos.
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