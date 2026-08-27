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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 20:57

Candidato ao Senado, Jaguarão defende ajustes na reforma tributária durante período de transição

Renato Jaguarão teme que a cobrança do IVA possa criar dificuldades ao fluxo de caixa das empresas brasileiras

Renato Jaguarão teme que a cobrança do IVA possa criar dificuldades ao fluxo de caixa das empresas brasileiras

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Marcus Meneghetti
Seguindo a série de entrevistas com os candidatos a senador pelo Rio Grande do Sul, o Jornal do Comércio ouviu as propostas de Renato Jaguarão (Cidadania). Ele compõe a chapa majoritária liderada pelo candidato ao governo do Estado Marcelo Maranata (PSDB).

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