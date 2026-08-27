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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 12:41

Lula anuncia visita a Porto Alegre em 11 de setembro

O local e o horário do evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Porto Alegre, ainda não foi divulgado

O local e o horário do evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Porto Alegre, ainda não foi divulgado

Ricardo Stuckert / PR/ Divulgação/JC
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Marcus Meneghetti
O candidato à reeleição para a presidência da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deve visitar Porto Alegre no dia 11 de setembro. O comunicado foi feito pelo candidato a vice-governador Edegar Pretto (PT), que compõe a chapa majoritária liderada pela postulante ao Palácio Piratini Juliana Brizola (PDT).

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