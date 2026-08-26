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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 17:45

Lula pede a Alcolumbre e Motta avanço na pauta

Luiz Inacio Lula da Silva attends the Soldier's Day celebrations at the Brazilian Army headquarters in Brasilia on August 25, 2026. (Photo by Evaristo Sa / AFP)

Luiz Inacio Lula da Silva attends the Soldier's Day celebrations at the Brazilian Army headquarters in Brasilia on August 25, 2026. (Photo by Evaristo Sa / AFP)

Evaristo Sa/ AFP/JC
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que pactuou, junto dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), alguns assuntos importantes para serem votados na Câmara e no Senado.

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