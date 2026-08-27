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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 19:34

Propaganda eleitoral em rádio e TV começa nesta sexta; saiba o tempo de cada candidato ao Piratini

Quatro candidatos ao governo gaúcho terão tempo de propaganda

Quatro candidatos ao governo gaúcho terão tempo de propaganda

Arte/Mateus Raugust/Fernando dos Santos/Rodrigo Ziebell/Lu Freitas/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
A partir desta sexta-feira (28), as rádios e televisões brasileiras passam a transmitir propaganda eleitoral para as eleições de 2026. Na disputa a governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza (MDB), Juliana Brizola (PDT), Luciano Zucco (PL) e Marcelo Maranata (PSDB) terão este direito, pois são os quatro candidatos de partidos com representação na Câmara dos Deputados. As intervenções nestas mídias vão até 1º de outubro, três dias antes do primeiro turno.

O tempo de propaganda para cada partido e candidato é o mesmo tanto na rádio quanto na TV, mas uns terão mais espaço que outros. A Justiça Eleitoral separa o tempo da seguinte forma: 90% é distribuído proporcionalmente ao número de deputados federais eleitos nas eleições gerais anteriores; e 10% são divididos igualmente entre as siglas, desde que cumpram os requisitos mínimos de representatividade e tenham acesso a recursos do Fundo Partidário.

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