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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 15:20

Setor de serviços discute propostas com candidato ao governo RS Marcelo Maranata

Seis dirigentes do setor de serviços entregaram um documento com propostas para o desenvolvimento econômico ao candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Marcelo Maranata (PSDB)

Seis dirigentes do setor de serviços entregaram um documento com propostas para o desenvolvimento econômico ao candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Marcelo Maranata (PSDB)

Lu Freitas/Divulgação CDL/JC
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 A terceira edição do Café com Presidentes recebeu nesta quarta-feira (26) o candidato ao governo do Estado Marcelo Maranata (PSDB) na sede da CDL Porto Alegre. No evento, seis dirigentes do setor de comércio, serviços, alimentação e hotelaria tomam um café da manhã com os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. Os representantes das entidades já se encontraram com Gabriel Souza (MDB), Luciano Zucco (PL) e ainda devem se reunir com Juliana Brizola (PDT).

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