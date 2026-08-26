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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 13:33

Flávio Bolsonaro fará comício em Porto Alegre no dia 2 de setembro

Candidato também visitará a Expointer

Candidato também visitará a Expointer

Vittor Sales/Divulgação Campanha Flávio/Divulgação/JC
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O candidato à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (PL), estará no Rio Grande do Sul no próximo dia 2 de setembro para uma série de atividades ao lado do candidato ao governo do Estado, Luciano Zucco (PL), e de candidatos da coligação O Rio Grande Pode Mais. O presidenciável participará de agendas na Expointer e de comício em Porto Alegre.

Flávio deve chegar à Capital por volta das 10h e participará de gravações de comerciais com os candidatos da majoritária. Na sequência, estará na Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, onde visitará a Farsul e outras entidades. No final da tarde, participará de um comício em local e horário a serem definidos.

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