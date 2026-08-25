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Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 21:11

'Vocês vão parar no tempo?', diz Flávio Bolsonaro ao ser questionado sobre 'Dark Horse'

Em maio, Flávio disse que havia pedido à produtora Go Up a apresentação de uma prestação de contas transparente

Em maio, Flávio disse que havia pedido à produtora Go Up a apresentação de uma prestação de contas transparente

SERGIO LIMA / AFP
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Agências
O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, voltou a afirmar nesta segunda-feira (24) que a prestação de contas do filme "Dark Horse" já foi apresentada e que é o presidente Lula (PT) quem deve explicações.
 
"Olha só, vocês vão parar no tempo? O Brasil está lambendo em chamas, todo mundo endividado, Brasil quebrado, vocês querem insistir com relação de fundo privado, que não tem contrapartida pública de nada?", questionou. "Vocês não vão me colocar na mesma página desse cara. Hoje o governo Lula que deve explicações, vão cobrar explicações dele."

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