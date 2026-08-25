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Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 18:37

Relator da PEC da Segurança no Senado manterá texto da Câmara para acelerar tramitação

Senador Rogério Carvalho (PT-SE) disse que apresentará relatório favorável à aprovação do texto

Senador Rogério Carvalho (PT-SE) disse que apresentará relatório favorável à aprovação do texto

Marcos Oliveira/Agência Senado/Divulgação/JC
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Agências
O relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado, senador Rogério Carvalho (PT-SE), disse que apresentará relatório favorável à aprovação do texto, nos termos do substitutivo aprovado pela Câmara dos Deputados, sem alterações.
 
Segundo o senador, a decisão tem como objetivo agilizar a tramitação da matéria e permitir que a reforma da segurança pública entre em vigor, beneficiando a população brasileira. A data da votação ainda não foi marcada.
O presidente Lula (PT) registrou em seu plano de governo a promessa de criar o Ministério da Segurança Pública — algo que ele não fez em seus três mandatos até agora. O mandatário, no entanto, condicionou a nova pasta à aprovação da PEC da Segurança Pública, que está parada no Senado.

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