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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 00:25

Os 65 anos da Legalidade marcam lançamento de biografia de Brizola

A autora, Karla Monteiro, revisita na obra os principais acontecimentos da trajetória do líder do Movimento da Legalidade

A autora, Karla Monteiro, revisita na obra os principais acontecimentos da trajetória do líder do Movimento da Legalidade

/MUSEU DE COM. SOCIAL HIP/PDT/DIVULGAÇÃO/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
Há 65 anos, o Rio Grande do Sul se tornou protagonista de uma mobilização que entrou para a história política do Brasil. Em 25 de agosto de 1961, o então governador Leonel Brizola liderou, dos porões do Palácio Piratini, a Campanha da Legalidade. O movimento defendia, diante da resistência das Forças Armadas, a posse do vice-presidente João Goulart após a renúncia de Jânio Quadros.

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