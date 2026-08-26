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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 00:25

Milton Cardoso quer zona franca no Rio Grande do Sul

Milton Cardoso criticou o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público Federal e o Congresso Nacional

Milton Cardoso criticou o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público Federal e o Congresso Nacional

FABIOLA CORREA/JC
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Marcus Meneghetti
Dando sequência à série de entrevistas com os candidatos ao Senado pelo Rio Grande do Sul, o Jornal do Comércio ouviu as propostas de Milton Cardoso (PSDB). Ele defende a criação no Estado de uma "Zona Franca do Sul." A ideia seria replicar a lógica da Zona Franca de Manaus, onde empresas de eletrônicos e outros ramos tecnológicos recebem isenção de diversos impostos para se instalarem naquele território.

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