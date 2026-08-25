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Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 12:59

Lula adia comício em Porto Alegre devido à previsão de chuva forte

O presidente Luiz Inácio Lula da Siva adiou comício em Porto Alegre marcado para esta sexta-feira (28)

O presidente Luiz Inácio Lula da Siva adiou comício em Porto Alegre marcado para esta sexta-feira (28)

Ricardo Stuckert/PR/JC
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O candidato à reeleição para a presidência da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), adiou a visita marcada para esta sexta-feira (28) em Porto Alegre devido à previsão de chuvas fortes. Lula participaria de um comício da coligação Com o Povo, liderada pela candidata ao governo do Rio Grande do Sul, Juliana Brizola (PDT). O evento deve ser remarcado em um local aberto na Capital. 

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