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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 08:23

Quaest indica empate técnico entre principais candidatos ao Senado no RS

Quando considerada a primeira vaga para senador, Manuela tem 16%, van Hattem, 14%, Pimenta, 10%, Rigotto, 9%, e Sanderson, 7%

Quando considerada a primeira vaga para senador, Manuela tem 16%, van Hattem, 14%, Pimenta, 10%, Rigotto, 9%, e Sanderson, 7%

FABIOLA CORREA/ARQUIVO/JC
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Agências
Na disputa pelas duas vagas do Rio Grande do Sul no Senado, pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (24) mostra que Manuela d'Ávila (PSOL) lidera a intenção de votos, considerando a combinação dos votos totais, com 12%. Pimenta (PT) e Marcel van Hattem (Novo) aparecem com 9% cada, enquanto Sanderson (PL) e Rigotto (MDB) têm 8% cada. Considerando a margem de erro, os cinco candidatos estão tecnicamente empatados.

Daniela Mulheres Socialistas (PSTU), Frederico Antunes (PSD) e Milton Cardoso (PSDB) têm 1% cada. Luciano do MLB (UP), Tania Peres (UP), Ric Jones (PCO), Renato Jaguarão (Cidadania) e Regis Ethur (PSTU) aparecem com 0%. Os indecisos somam 37%, enquanto 14% dizem que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.

Quando considerada a primeira vaga para senador, Manuela tem 16%, van Hattem, 14%, Pimenta, 10%, Rigotto, 9%, e Sanderson, 7%. Milton Cardoso aparece com 1%, enquanto os demais candidatos registram 0%. Os indecisos chegam a 30% e 13% dizem que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.

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