Pesquisa mostra Juliana Brizola e Zucco empatados tecnicamente no 1º e 2º turnos no RS

Os candidatos Luciano Zucco (PL) e Juliana Brizola (PDT) estão tecnicamente empatados na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (24). O candidato do PL tem 26% das intenções de voto, ante 23% de Brizola. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. Os dois também empatam no cenário de segundo turno.
No cenário de primeiro turno, Gabriel Souza (MDB) aparece em terceiro lugar, com 9%, seguido por Marcelo Maranata (PSDB), com 2%, e Priscila Voight (UP), com 1%. Cesar Pontes (PCO) e Rejane de Oliveira (PSTU) registram 0%. Os indecisos somam 27%, enquanto 12% dizem que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.
Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Zucco tem 13%; Brizola, 7%; e Souza, 2%. Outros nomes somam 1%. Os indecisos chegam a 74% e 3% dizem que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.
A pesquisa Quaest foi encomendada pelo Grupo RBS e ouviu 900 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 20 e 23 de agosto. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número RS-06875-2026.
Segundo turno
A Quaest também simulou três cenários de segundo turno. Em uma disputa entre Juliana Brizola e Zucco, a candidata do PDT tem 36% e o candidato do PL, 33%, configurando empate dentro da margem de erro. Os indecisos são 19%, enquanto 12% dizem que votariam em branco ou nulo ou não iriam votar.
Contra Souza, Brizola vence com 32% das intenções de voto, ante 24% do candidato do MDB. Nesse cenário, 24% estão indecisos e 20% votariam em branco ou nulo ou não iriam votar.
Entre Zucco e Souza, o candidato do PL vence com 33%, contra 22% do emedebista. Os indecisos somam 23% e 22% afirmam que votariam em branco ou nulo ou não iriam votar.