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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 19:31

Van Hattem defende privatização de bancos públicos

Marcel Van Hattem (Novo) integra majoritária de Luciano Zucco (PL)

Marcel Van Hattem (Novo) integra majoritária de Luciano Zucco (PL)

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Marcus Meneghetti
 Seguindo a série de entrevistas com os candidatos que disputam as duas vagas ao Senado pelo Rio Grande do Sul, o Jornal do Comércio ouviu as principais propostas do deputado federal Marcel Van Hattem (Novo). Van Hattem compõe a chapa liderada pelo candidato ao governo do Estado Luciano Zucco (PL).

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